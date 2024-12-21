Хинштейн анонсировал проверку «Корпорации развития Курской области»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросит прокуратуру провести комплексную поверку АО «Корпорация развития Курской области». Арестованы уже два руководителя этой организации, отметил глава региона в Telegram-канале.

В субботу Хинштейн прокомментировал арест генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.

«Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», — написал Хинштейн.

Соответствующее обращение в прокуратуру врио губернатора пообещал направить в понедельник.

Он обосновал это решение тем, что под стражей находятся уже двое руководителей АО «Корпорация развития Курской области» (гендиректор и его бывший заместитель).

Кроме того, данная структура учреждена и подконтрольна региональному правительству и является генподрядчиком «по целому ряду значимых объектов для государственных нужд».

Хинштейн добавил, что правительство региона будет оказывать помощь следственным и правоохранительным органам при выявлении и расследовании должностных преступлений и коррупции.