Пожарный закрыл собой младенца во время удара дронов в Казани

Пожарный защитил младенца своим телом при ударе беспилотника по жилому комплексу «Лазурные небеса» в Казани. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил отец спасенной девочки Гаяз Искандаров.

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По словам отца, этот скромный герой предпочел остаться неизвестным.

Искандаров, мастер спорта по армрестлингу и участник финала шоу «Суперниндзя», привык защищать своих близких самостоятельно. Однако в тот момент, когда начался хаос, он потерял свою жену и четырехмесячную дочь среди испуганных людей. На их помощь пришел сотрудник МЧС, который без колебаний рискнул собственной жизнью, передает 360.ru.

Открытое горение ликвидировано в ЖК «Лазурные небеса» после попадания БПЛА.Режим чрезвычайной ситуации, 21 декабря, ввели в Татарстане из-за утренней атаки украинских БПЛА.

После атаки дронов глава республики Рустам Минниханов обратился к местным жителям. По его словам, сегодня Казань пережила масштабную атаку беспилотников, впервые поразивших жилые дома. Создан оперативный штаб, жители эвакуированы и обеспечены временным жильем и питанием.