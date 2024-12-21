На Керченском полуострове произошел выброс мазута

Выброс в море и на берег мазута с потерпевших крушение танкеров произошел на Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Еникале. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

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В публикации отмечается, что для очистки берега были задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и Керчи. В работах участвуют 112 человек, два корабля и 12 единиц наземной техники.

До этого губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для уборки нефтепродуктов с побережья Краснодарского края в результате крушения танкеров в Керченском проливе нужно около месяца.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, после происшествия в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

18 декабря в МЧС сообщили, что зона проведения работ по сбору мазута на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. Всего на месте происшествия работают более тысячи человек и свыше ста единиц техники.