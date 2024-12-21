Хинштейн рассказал о масштабах разрушений после ударов по Рыльску

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале, как в городе идут восстановительные работы после вчерашнего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«В Рыльске активно ведутся восстановительные работы. Город возвращается к мирной жизни», — отметил он.

По его словам, отопление восстановлено практически во всех домах Рыльска, в большинстве домов, где взрывной волной были выбиты окна, был закрыт тепловой контур. Активно идет разбор завалов, уборка улиц и засыпка воронок от ударов.

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Всего пострадало 12 городских зданий, из которых 10 — объекты социальной инфраструктуры. Три из них не подлежат восстановлению. Также повреждены пять малоэтажных и 11 частных домов.

Рыльск подвергся обстрелу со стороны украинских войск 20 декабря. По последней информации, в результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Еще пять человек спасти не удалось. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Курской области, украинские солдаты наносили удары при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.