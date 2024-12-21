Посетителей ТЦ «Гелиос» в Королеве эвакуировали из-за взрыва петард

В ТЦ «Гелиос» в Королеве взорвали петарду. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили Baza.

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Уточняется, что пострадавших нет. Посетителей эвакуировали и пока не запускают обратно в ТЦ.

В здании повредились стекла вызвав возгорание потолка. Поджигатель успел скрыться, передает Telegram-канал.

Ранее пенсионерка-поджигательница задержана в ТЦ «Форт» в Отрадном. Сообщалось, что граждан эвакуировали из торгового центра из-за хлопков.

Также очевидцы сообщили о взрыве в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. Неизвестный мужчина зашел в отделение и взорвал неизвестный предмет в помещении, где находятся банкоматы.

7 декабря стало известно о взрыве в магазине телефонов, расположенном в Южном Медведкове, из-за которого один мужчина получил ожог лица. За взрывом последовал пожар, из-за которого в здании образовалось сильное задымление, помещение заполнилось густым черным дымом.

Еще один случай эвакуации произошел в начале апреля. В экстренные службы поступило сообщение об угрозе взрывов в нескольких фитнес-клубах в центре столицы. В одном из них эвакуировали посетителей.