После купания в тюменском бассейне госпитализировали 17 человек

В Тобольске Тюменской области 15 детей и двое взрослых госпитализированы с отравлением парами хлора после купания в бассейне на базе отдыха "Сказка".

Как уточняет региональный СК, пострадали две женщины и дети в возрасте от 9 до 11 лет, а также один трехмесячный ребенок. У них началась тошнота, кашель, покраснели глаза и кожа.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Из бассейна взяли пробы воды, опрашиваются свидетели ЧП.

Свою проверку также начала Тобольская межрайонная прокуратура.