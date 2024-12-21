В России 20 декабря подожгли сразу несколько полицейских автомобилей: в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве патрульный автомобиль подожгли в районе Бутово. Инцидент очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, как полицейский задерживает нарушителя, а два человека тушат огонь снегом, по словам автора видео, это были курсанты.

В Твери подожгли полицейскую «Газель», которая была припаркована у Заволжского районного отдела внутренних дел на бульваре Шмидта. Момент поджога запечатлела уличная камера. На кадрах видно, как мужчина подходит к заснеженной машине, обливает ее горячим веществом и поджигает. При этом ворота не были не закрыты. После того, как автомобиль загорается, нарушитель снимает происходящее на телефон и убегает.

Сообщается, что у автомобиля в Санкт-Петербурге выгорело все под капотом. По подозрению в поджоге задержана несовершеннолетняя девушка.