Глава Татарстана прибыл к месту возгорания в домах после атаки дронов

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл к месту возгорания в домах в Казани после атаки дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 21 декабря в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон над территорией Татарстана. Уточнялось, что атака произошла примерно в 7:50 по московскому времени.

Позднее стало известно о попадании дрона в жилой комплекс «Лазурные небеса» в Казани. Сообщалось, что во время эвакуации из ЖК дом атаковал второй беспилотник. Согласно предварительным данным, взрывом были повреждены квартиры на 15 этаже. Кроме того, произошли пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.