В Казани в результате атаки дронов начались пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Последствия назвала мэрия города, передает РИА Новости.

На месте происшествия работают оперативные службы. Подчеркивается, что эвакуированных жителей разместят и обеспечат питанием.

Утром 21 декабря в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили украинский дрон над территорией Татарстана. Атака произошла примерно в 7:50 по московскому времени.

В этот же день стало известно о попадании беспилотника в жилой комплекс «Лазурные небеса» в Казани. Сообщалось, что во время эвакуации из ЖК дом атаковал второй дрон. Согласно предварительной информации, взрывом были повреждены квартиры на 15 этаже.