Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов, задействовав органы власти и подразделения МЧС.

Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

Это решение принято для ускоренной ликвидации последствий инцидента и включает в себя мобилизацию всех необходимых служб и подразделений МЧС.

По словам официальных представителей, данная мера позволит быстрее устранить ущерб и восстановить нормальную жизнь в регионе.

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Специалисты уже начали оценивать масштабы разрушений и разрабатывать планы по восстановлению инфраструктуры.

Ранее утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

После атаки беспилотных летательных аппаратов очевидцы сообщили, что в Казани началась эвакуация жителей из поврежденных домов, где произошло возгорание, а также из школ.