В Германии назвали точное число пострадавших в Магдебурге

При наезде автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли два человека, 68 пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

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Власти назвали точное число погибших и пострадавших.

«Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», — говорится в сообщении.

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Вечером в пятницу, 20 декабря, автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Сообщалось, что в результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек.