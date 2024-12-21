Раскрыты подробности об устроившем теракт в Магдебурге

Süddeutsche Zeitung: Устроивший теракт в Магдебурге оказался медиком-беженцем
Мужчина, которого подозревают в наезде на людей в немецком Магдебурге, является беженцем.
Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источник.
"Талеб А. в июле 2016 года был признан беженцем", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что мужчина устроился на работу в Германии в качестве медицинского специалиста в сфере психиатрии и психотерапии.
Bild, в свою очередь, пишет, что он прибыл в ФРГ в 2006 году и получил вид на жительство.
В Германии назвали точное число пострадавших в Магдебурге
Инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге произошел в пятницу вечером: автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей. По последним данным, жертвами теракта стали два человека, 68 пострадали.
Подозреваемого задержали. Им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии. В полиции считают, что преступление он совершил в одиночку.