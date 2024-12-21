Раскрыты подробности об устроившем теракт в Магдебурге

Мужчина, которого подозревают в наезде на людей в немецком Магдебурге, является беженцем.

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Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источник.

"Талеб А. в июле 2016 года был признан беженцем", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что мужчина устроился на работу в Германии в качестве медицинского специалиста в сфере психиатрии и психотерапии.

Bild, в свою очередь, пишет, что он прибыл в ФРГ в 2006 году и получил вид на жительство.

В Германии назвали точное число пострадавших в Магдебурге

Инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге произошел в пятницу вечером: автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей. По последним данным, жертвами теракта стали два человека, 68 пострадали.

Подозреваемого задержали. Им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии. В полиции считают, что преступление он совершил в одиночку.