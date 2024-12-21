На Камчатке продолжили поиски пропавшего самолета Ан-2

На Камчатке группа спасателей после ночлега возобновила поиски самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

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«Наземной группировке предстоит преодолеть еще около 55 км в тяжелых погодных условиях. С собой у спасателей необходимое оборудование», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что два вертолета Ми-8 Камчатского авиапредприятия готовы вылететь из сел Мильково и Оссоры.

На Камчатке пропал самолет Ан-2, началась спасательная операция

Легкомоторный самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке утром в четверг, 19 декабря, после чего началась спасательная операция. Воздушное судно авиакомпании «Фаир Авиа» осуществляло коммерческую перевозку груза по маршруту Мильково — Оссора. По предварительным данным, сработал аварийный датчик на высоте 700 метров.

20 декабря спасателям удалось поймать радиосигнал маяка в районе поиска самолета Ан-2.

По признакам нарушения правил безопасности проводится доследственная проверка, также проверку начала Камчатская транспортная прокуратура.

Ранее в Росавиации рассказали о сложностях с поиском пропавшего на Камчатке Ан-2.