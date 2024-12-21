Полиция Германии считает, что совершивший наезд на ярмарку действовал в одиночку

Полиция немецкого города Магдебург считает, что водитель, совершивший наезд на толпу людей на рождественской ярмарке, действовал в одиночку.

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"Подозреваемый – 50-летний мужчина из Саудовской Аравии. Мужчина был немедленно задержан на месте преступления и предварительно арестован. В настоящее время мы предполагаем, что это преступник-одиночка", – говорится в сообщении полиции в соцсети X.

Правоохранители добавили, что в данный момент врачи оказывают помощь пострадавшим в результате теракта.

Welt: в автомобиле подозреваемого в теракте в Магдебурге не нашли взрывчатку

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild, сотрудники полиции не обнаружили взрывчатку в автомобиле злоумышленника.

Автомобиль въехал в толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт вечером 20 декабря. Немецкие власти уже назвали это терактом. Предварительно, в результате него пострадали от 60 до 80 человек, двое человек погибли.

Водителя авто уже задержали, сейчас с ним работают силовики. Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с терактом – +49 171 811 34 58. Дипломаты также уточняют, нет ли среди пострадавших граждан РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования семьям и близким пострадавших в результате теракта.