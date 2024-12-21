В Германии заявили о двух погибших в Магдебурге

В результате наезда автомобиля на людей в немецком Магдебурге погибли два человека, свыше 60 ранены. Такие данные озвучил премьер-министр земли Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, передает портал Tagesschau.

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По данным властей города, десятки пострадавших доставлены в местные госпитали. У всех ранения различной степени тяжести, состояние некоторых оценивается как тяжелое.

Welt: наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии

Напомним, вечером 21 декабря автомобиль на высокой скорости въехал в посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге.

Позже водителя удалось задержать. Им оказался выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По словам представителя регионального правительства Маттиаса Шуппе, водитель намеренно направил машину прямо на посетителей ярмарки.

Местные власти назвали случившееся террористическим актом.