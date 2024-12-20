Два автомобиля въехали в толпу людей на рождественской ярмарке в Германии

В немецком Магдебурге произошел наезд авто на толпу во время рождественской ярмарки, есть убитые и раненные. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили власти федеральной земли Саксония-Анхальт, в результате наезда погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Власти региона назвали произошедшее терактом, при этом наезд был совершен двумя автомобилями.

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«Водитель автомобиля въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», — сообщили власти.

Отмечается, что ярмарку оцепили полицейские. В данный момент специалисты проверяют территорию на наличие взрывчатых веществ.