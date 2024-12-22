Участницу «Пацанок» посадили в тюрьму за фасовку наркотиков

Участницу шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Диану Янголенко посадили в тюрьму за фасовку наркотиков. Об этом сообщает агентство «Росбалт».

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Девушка, принимавшая участие в седьмом сезоне телепроекта, после вылета из школы леди связалась с наркоторговцами и стала фасовать запрещенные вещества. После того, как она успела расфасовать первую партию и готовилась стать закладчицей наркотиков, ее задержали. В суде Янголенко признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, 22-летняя россиянка получила шесть лет тюрьмы. При этом в сообщении уточняется, что соучастников экс-пацанки не задержали.

Участница девятого сезона Владлина Алчаева, известная как Алча, рассказала, что из-за употребления наркотиков у нее покрошились зубы.