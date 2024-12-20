В Петербурге в водителя выстрелили из арбалета во время дорожного конфликта
В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в водителя из арбалета во время дорожного конфликта.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщили в Telegram-канале петербургской полиции.
Уточняется, что 54-летний мужчина при выезде из промзоны вступил в конфликт с водителем Mercedes.
Последний вышел из машины и выстрелил из арбалета в своего противника, после чего скрылся. Пострадавший самостоятельно добрался до ближайшей АЗС, где попросил вызвать ему скорую.
Сейчас мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
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