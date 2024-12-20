Мужчина начал угрожать гранатой в московском ресторане из-за заказа

В одном из московских ресторанов мужчина начал угрожать персоналу гранатой. Он просил чтобы ему выдали заказ, который он сам же отменил и получил возврат денег.

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Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В полицию из заведения общепита поступило сообщение о том, что один из посетителей потребовал от работников выдать ранее отмененный им заказ, хотя ему уже был сделан возврат денежных средств. Получив отказ, мужчина стал угрожать персоналу предметом, похожим на гранату. Забрав пакет с едой, злоумышленник скрылся, — написала Волк в своем официальном Telegram-канале.

Полицейским удалось задержать мужчину. Во время обысков в квартире задержанного обнаружили наркотики, а в автомобиле он прятал страйкбольную гранату. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный мужчина начал угрожать ножом посетителю столичного супермаркета после конфликта в заведении. К месту происшествия прибыли сотрудники силовых структур и задержали злоумышленника. Инцидент произошел в одном из магазинов на юго-западе Москвы.