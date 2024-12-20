Суд вынес приговор готовившему теракт в Шереметьево мужчине

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 15 годам колонии военнослужащего националистического батальона "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) Ивана Пилипчука, признав его виновным в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Пилипчуку Ивану Ивановичу 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима", - огласил приговор судья. Суд также назначил Пилипчуку штраф в размере 500 тыс. рублей.

Наказание по приговору он будет отбывать после его экстрадиции в РФ. Пилипчук был объявлен в международный розыск и заочно арестован в конце августа по обвинению в приготовлении к теракту организованной группой. Материалы дела содержат секретную информацию, в связи с чем процесс проходил в закрытом режиме.

Дело Пилипчука было выделено из уголовного дела в отношении ранее осужденных за подготовку теракта в Шереметьево повара из Самары Ильи Ковылкова и жителя Подмосковья Михаила Дария. В конце июля суд назначил им 15 лет и 22 года лишения свободы соответственно. Они планировали взорвать с помощью дронов около семи топливных цистерн на центральной заправочной станции в аэропорту Шереметьево. Закупкой компонентов для самодельного взрывного устройства занимался Ковылков, а Дарий готовил будущих участников диверсий в запрещенных в РФ телеграм-каналах. За совершение теракта они должны были получить от кураторов с Украины $3 тыс.

Выступая в суде с последним словом, обвиняемые просили учесть их сотрудничество и содействие следствию. Именно по их показаниям к уголовной ответственности был привлечен Иван Пилипчук.