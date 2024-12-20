Обвинение попросило приговорить певца Шарлота* к 7 годам и 5 месяцам колонии

Сторона обвинения запросила для певца Шарлота* 7 лет и 5 месяцев колонии — он проходит по пяти уголовным делам. Об этом стало известно в пятницу, 20 декабря.

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Еще в прошлом 2023 году Шарлот* показательно разрывал георгиевскую ленту, свой военный билет, а также поджигал свой паспорт. Все действия певца были записаны на видео, которые потом публиковались в интернете.

— Рассмотрено уголовное дело Эдуарда Шарлота*. Назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 5 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права администрирования сайтов с использованием интернета на срок 7 лет 5 месяцев со штрафом 299 тысяч рублей, — заявил прокурор.

Помимо этого, в своих роликах Шарлот* выказывал неуважение к религиозным символам, всячески издевался над ними. Такой пылкости общественность не оценила — певца заставили публично попросить прощения, но, видимо, этого оказалось недостаточно. Отмечается, что в РПЦ говорили о необходимости учесть его покаяние в суде, сообщает РИА Новости.

Ранее Шарлот* в пятницу, 15 ноября, после завершения очередного заседания Самарского областного суда, где происходит рассмотрение его уголовного дела, показал записку со словами извинения и нарисованным флагом России.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.