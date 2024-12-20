В Хорватии ребенок погиб из-за нападения на школу

Один из пострадавших в результате нападения с ножом на школу в загребском районе Пречко умер в больнице, это семилетний ребенок.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Хорватии Ирена Хрстич.

"На данный момент жизнь пятерых пострадавших вне опасности, экстренные службы все еще находятся на месте, а погибшему ребенку семь лет", - приводит слова главы Минздрава национальное телевидение HRT.

По словам Хрстич, нападавший на школу является совершеннолетним.

По данным агентства HINA, еще одна пострадавшая, учительница школы, госпитализирована в критическом состоянии, за ее жизнь борются медики.

Ранее телеканал сообщал, что нападавший может быть учеником той же школы. Его задержала полиция.