Раскрыта предварительная причина схода вагонов в Забайкалье

Сход вагонов грузового поезда на станции Бушулей Забайкальской железной дороги мог произойти из-за излома рамы колесной пары. Предварительную причину случившегося раскрыли в официальном РЖД.

«В РЖД работает штаб по устранению последствий происшествия под председательством первого замглавы РЖД Сергея Кобзева», — говорится в сообщении.

Более того, в компании отметили, что восстановительными работами на месте руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Ранее 22 декабря стало известно, что два грузовых поезда столкнулись в Забайкальском крае. В пресс-службе Восточно-сибирской транспортной прокуратуры уведомили, что с рельсов сошли десятки вагонов.