Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании за вторжение в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Иностранка проходит подозреваемой по статьям 205 («Террористический акт») и 359 («Наемничество») УК РФ.

По версии следствия, женщина вместе с украинскими бойцами и другими наемниками вторглась в Курскую область, где совершала преступления против мирных жителей региона.

10 декабря наемник из Новой Зеландии Джордан О`Брайен был приговорен к 14 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины.