Пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговоры

Изобильненский районный суд Ставрополья приговорил пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам лишения свободы от 8,5 года до 8 лет 8 месяцев. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 29 октября 2023 года мужчины стали участниками беспорядков в аэропорту Уйташ. Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества, а также в неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Уголовные дела в отношении нескольких десятков участников беспорядков, произошедших в Дагестане, находятся в разных судах Ставрополья. Ранее в декабре 2024 года Шпаковским и Александровским районными судами 10 человек были приговорены к срокам лишения свободы от 8 до 9 лет.

В октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов.