Во Внуково задержали пассажира рейса Ереван - Москва за дебош в самолете

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира за дебош на борту самолета, который летел из Еревана в Москву.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

— В аэропорту Внуково поступило сообщение о том, что на борту самолета, прибывающего из Еревана в Москву, находится неадекватный пассажир, который ведет себя агрессивно по отношению к окружающим, в связи с чем, требуется наряд полиции. Буйный пассажир был доставлен в дежурную часть линподразделения, им оказался иностранный гражданин одной из республик дальнего зарубежья 1982 года рождения, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Теперь задержанному злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. Мужчина находится под стражей.

Ранее пассажир самолета, который летел из Сочи в московской аэропорт Шереметьево, устроил дебош на борту и громко матерился. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в столичном аэропорту. Полицейские пояснили, что мужчина еле стоял на ногах, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование.