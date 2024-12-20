Наемника из Литвы заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело 57-летнего наемника из Литвы Римаса Армайтиса, который принимал участие в боях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

© Lenta.ru

Иностранец заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в марте 2022 года Армайтис прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Полк имени Кастуся Калиновского Интернационального легиона и прошел военную подготовку и получил оружие и боеприпасы. По сентябрь 2024 года иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих российской армии. Получил за это более 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наемника из Латвии заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ.