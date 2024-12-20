Взрыв газа разнес жилой дом в Сочи

Один человек госпитализирован с сильными ожогами в результате взрыва газа в частном доме в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, в двухэтажном частном доме на улице Демократической взорвался газовый баллон. Первый этаж здания полностью разрушен, отмечает канал.

«Находившийся внутри 36-летний мужчина получил ожоги 40% тела. Его срочно госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии», - пишет Shot.

На фото, приведенном изданием, видно, что в результате взрыва снесена одна из стен дома.

Ранее взрыв газа произошел в доме на Карельском бульваре в Северном административном округе Москвы. Инцидент случился на пятом этаже многоквартирного дома.