Названа возможная причина пожара в ИВС для военных в Якутске

Использование открытого огня могло стать причиной пожара в изоляторе временного содержания в Якутске, в результате которого погибли пятеро военнослужащих, сообщил представитель экстренных служб.

«Среди основных версий пожара в ИВС — использование военнослужащими открытого огня», — приводит комментарий РИА Новости.

Кроме того, рассматривается версия о неисправном электрооборудовании.

В ночь на 20 декабря в Якутске произошёл пожар в изоляторе, где содержатся самовольно оставившие части военнослужащие.

Пять человек погибли, ещё семеро госпитализированы.