Названа возможная причина пожара в ИВС для военных в Якутске
Использование открытого огня могло стать причиной пожара в изоляторе временного содержания в Якутске, в результате которого погибли пятеро военнослужащих, сообщил представитель экстренных служб.
«Среди основных версий пожара в ИВС — использование военнослужащими открытого огня», — приводит комментарий РИА Новости.
Кроме того, рассматривается версия о неисправном электрооборудовании.
В ночь на 20 декабря в Якутске произошёл пожар в изоляторе, где содержатся самовольно оставившие части военнослужащие.
Пять человек погибли, ещё семеро госпитализированы.