Пьяный мужчина с ножом начал угрожать покупателю в московском магазине

Пьяный мужчина начал угрожать ножом посетителю столичного супермаркета после конфликта в заведении. К месту происшествия прибыли сотрудники силовых структур и задержали злоумышленника.

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Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Москве.

— Охранник магазина сообщил о конфликте между клиентами, в ходе которого один из них достал нож. Благодаря профессиональным действиям росгвардейцев, мужчина был обезоружен, задержан, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в одном из магазинов на юго-западе Москвы. Задержанным оказался 40-летний мужчина, который находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы доставили злоумышленника в отдел полиции.

Ранее жительница столицы начала угрожать пистолетом врачам поликлиники на Сиреневом бульваре в Москве из-за желания прикрепиться к этому медицинскому учреждению. Женщину удалось задержать. Пистолет оказался пневматическим.