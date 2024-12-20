Склады загорелись в Киевской области

В Киевской области возникли пожары на территории складов в Бориспольском районе. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили украинские СМИ.

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Никаких других подробностей, включая причины появления возгораний, источники не указывают, передает RT.

Утром того же дня появилась информация, что в Киеве прогремело как минимум четыре мощных взрыва, в городе «очень яркое зарево». Примерно в это же время стало известно, что на всей территории Украины зазвучала воздушная тревога. Уточняется, что в 7:35 по московскому времени предупреждение начало действовать в украинской столице, после чего в течение трех минут сирены прозвучали во всех регионах страны.

13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о массированном ракетном ударе по территории Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Из-за взрывов в украинском городе Вараш произошла авария в энергосистеме, вызвавшая отключения света. Киев обратился за помощью к Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии из-за нехватки электроэнергии после ударов России. Из-за ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) была обесточена одна из двух линий питания атомной электростанции (АЭС).