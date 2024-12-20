В Курске задержали гендиректора Корпорации развития региона

Генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, действия предпринимателя могли привести к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 173 млн рублей.

Задержание проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Собеседник агентства отметил, что гендиректор задержан до избрания меры пресечения. МВД будет ходатайствовать об избрании в отношении Лукина меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее по этому же делу в декабре арестовали экс-замгендиректора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина. По версии следователей, он необоснованно расходовал средства, выделенные на строительство фортификационных сооружений на территории Курской области. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.