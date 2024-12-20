Суд отправил жителя Камчатки на 14 лет в колонию строгого режима за госизмену

Суд отправил жителя Камчатки на 14 лет в колонию строгого режима за государственную измену - мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

"Камчатский краевой суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - указано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Осужденный не признал своей вины в совершенном преступлении, а также подал апелляцию для пересмотра решения суда. Аппеляция была отвергнута. До этого второй Западный окружной военный суд признал студента Воронежского лесотехнического университета виновным в госизмене в пользу Украины и терроризме и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок - в исправительной колонии строгого режима.