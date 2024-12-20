Спасатели возобновили поиск пропавшего на Камчатке Ан-2

Вертолет со спасателями, который вернулся в село Оссору из-за непогоды, возобновил поиски самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Непогода отступила. В 15:15 (06:15 мск) борт взлетел опять на поиск. Видимость есть. Ждем результат", - написал Лебедев.

Ранее поиски с помощью авиации пытались восстановить, но этому помешали облачность, сильные снег и ветер. Сейчас погода нормализовалась. Также в район исчезновения Ан-2 двигается наземная группа спасателей - ранее министр сообщал, что они получили сигнал маяка.

Самолет Ан-2 с двумя членами экипажа, одним пассажиром и 800 кг груза накануне выполнял рейс по маршруту село Мильково - село Оссора на Камчатке, он совершил взлет в 09:45 (00:45 мск). В 13:00 (04:00 мск) сработал аварийный маяк. В назначенное время Ан-2 в пункт назначения не прибыл.