Глава Минюста Украины заявила о масштабной кибератаке на госреестры

Глава Министерства юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила о масштабной кибератаке на госреестры, которая стала крупнейшей за последнее время. Об этом сообщается на странице министра в Facebook.

Она подчеркнула, что вследствие кибератаки была временно приостановлена работа единых и государственных реестров, находящихся в компетенции Минюста Украины. Стефанишина добавила, что специалистам было поручено восстановить работу госреестров актов гражданского состояния, юридических и физических лиц-предпринимателей, реестра прав на недвижимое имущество.

В июле хакеры Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины совершили масштабную кибератаку на российских провайдеров. В результате работы хакеров без связи остались по меньшей мере 250 тыс. абонентов, прежде всего в Крыму. По информации РБК-Украина, одним из наиболее пострадавших провайдеров оказался "Миранда-медиа". Его абоненты не имели доступа к связи и не смогли произвести оплату за услуги из-за поражения биллинг-системы. Доступ к сети был ограничен в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.