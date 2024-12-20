Генпрокуратура направила Фургалу взыскание в размере 8,5 млрд

Генеральная прокуратура России направила в суд гражданский иск к экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу о выплате в пользу государства 8 596 234 308 рублей незаконных доходов.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление Генпрокуратуры. Речь идет о деньгах, которые Фургал незаконно заработал, находясь на должности губернатора Хабаровского края с 2007 по 2020 год - в этот период Фургал получал доход от доверенных лиц через коммерческие предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов. Среди этих компаний ООО "Сталком", ООО "Митекс", ООО "Аскольд", ООО "Производственная компания "Хабаровскметаллторг", ООО "Трансконтейнергрупп", ООО "Восток лом", ООО "Амурметалл-ресурс", ООО "Алькума" и ООО "Дальпромснаб" - большинство из них признаны банкротами.

Следствие установило, что Фургал получал доход от бизнеса незаконно, контролируя бизнес будучи федеральным чиновником и не внося доходы с предпринимательской деятельности в декларацию. Кроме контроля за оборотом металлопродукции, следствие установило, что Фургал через бывшую жену Ларису Стародубову и подконтрольных ей лиц владел долями в уставных капиталах обществ и руководил ими. До этого стало известно, что защита оспорит решение кассационного суда в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был приговорен к 22 годам лишения свободы.