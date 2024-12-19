Экс-замглавы Минэнерго Яновский госпитализирован в больницу СИЗО

Бывший заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, который обвиняется в хищении 170 млн рублей, госпитализирован в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Кожура.

"У Яновского ряд серьезных проблем со здоровьем. В частности, у него проблемы с сердцем. В условиях изолятора эти заболевания обострились. В связи с этим он был госпитализирован в больницу "Матросской тишины". В суд на продление ареста его привезли с больничной койки", - сказал адвокат.

По делу, помимо Яновского, проходят действующий замглавы Минэнерго Сергей Мочальников, гендиректор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ "ГУРШ") Андрей Моисеенков, замгендиректора этого учреждения Наталья Конева, руководитель его кузбасского филиала Асельдир Раджабов, заместитель Раджабова Сергей Игнатов, собственник компании "Шахтастрой" Олег Фокин, директор и учредитель компании "Еврострой" Дживан Барбарян, Роберт Шагинян. Большинство из них обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а Мочальников - еще и в злоупотреблении полномочиями. По данным правоохранителей, сумма ущерба по делу составляет более 170 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемые систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации неперспективных и убыточных угольных шахт и разрезов. В ходе проверки было установлено, что часть работ не была выполнена или выполнена с ненадлежащим качеством. При этом фигуранты предоставляли в Минэнерго РФ документы с заведомо ложными сведениями о качестве и объемах работ.