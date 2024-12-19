Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, подозреваемого в совершении теракта в столице, в результате которого были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
Отмечается, что он был арестован до 17 февраля.
Ранее сообщалось, что суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова.
Путин впервые прокомментировал убийство Кириллова
18 декабря ФСБ заявила о задержании исполнителя теракта. В ходе допроса он признался, что был завербован украинскими спецслужбами.
Кириллов и Поликарпов погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря.