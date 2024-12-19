Главу Красносельского района Петербурга задержали при передачи взятки

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали главу Красносельского района.

Под наблюдением силовиков ему передали взятку в 6 миллионов рублей.

«Это было плата за общее покровительство от охранной фирмы, выигравшей очередной тендер», – пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

Сначала деньги были переданы посреднику, который был задержан. Позже он согласился передать деньги дальше уже под контролем правоохранителей. Представитель власти признал вину, уточняет «Фонтанка». Допрос продолжается.