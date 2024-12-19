Белгородской экс-чиновнице вынесен приговор за подготовку теракта

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшей сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которую обвинили в содействии терроризму в интересах Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно решению суда, Шинкарук была приговорена к 21 году колонии общего режима. Кроме того, ее также оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

«Признать Шинкарук виновной и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год со штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев», — сообщили в суде.

При этом изначально сторона обвинения запросила штраф в размере 3 миллионов рублей. Сообщник Шинкарук Александр Холодков получил 22 года колонии и штраф в размере 4,5 миллиона рублей.

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Напомним, что, согласно версии обвинения, Шинкарук и Холодков перевели около 500 тысяч рублей на подготовку теракта. Кроме того, они закладывали в тайники взрывчатые вещества.