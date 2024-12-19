Следствие предъявило обвинения подозреваемому в убийстве генерала Кириллова

Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинения гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, который подозревается в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллиова и его помощника Ильи Поликарпова.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье, — передает слова собеседника РИА Новости.

По информации Telegram-канала Mash, Курбанов сказал в здании Басманного суда, что плохо знает русский язык и потребовал переводчика. Его адвокат будет настаивать на домашнем аресте, сказано в публикации.

Убийство генерал-лейтенанта Кириллова произошло утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Он вместе с помощником выходил из подъезда, в это время взорвалось СВУ, прикрепленное к стоявшему у входа самокату. В результате происшествия генерал вместе с помощником погибли.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Главное о произошедшем — в отдельном материале «Вечерней Москвы».