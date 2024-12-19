Стало известно, кто устроил стрельбу возле парламента Абхазии

Стрельбу возле парламента Абхазии якобы устроил депутат Адгур Харазия, он скрылся с места происшествия.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил исполняющий обязанности министра МВД Абхазии Роберт Киут.

— Подозреваемый в стрельбе у Парламента Абхазии — депутат Адгур Харазия. Харазия скрылся с места. Парламентарий Вахтанги Голандзия скончался от полученных ранений, Кан Кварчия находится в реанимации, но угрозы его жизни не происшествия, — передает слова Киута «Sputnik Абхазия».

У парламента Абхазии произошла смертельная стрельба

Стрельба возле парламента республики произошла днем 19 декабря. По словам заместителя генпрокурора Абхазии Руслана Тыркбы, кроме Годандзии среди пострадавших числился депутат Кан Кварчия. Сейчас он находится в реанимации Республиканской больницы. При этом парламентарий Вахтанги Голандзия скончался после происшествия.