Большой цех загорелся в Новокузнецке
Спасатели показали кадры тушения промышленного объекта в южной столице Кузбасса и рассказали первые подробности.
Пожар в Новокузнецке, о котором сообщалось ранее, возник в нежилом двухэтажном здании, внутри которого размещались цех по производству мыла, склад и гараж.
– Открытое горение на 800 квадратах ликвидировали 32 специалиста и 10 единиц техники, – сообщает МЧС РФ.
О пострадавших людях ничего не сообщается.
Напомним, очевидцы сообщали о крупном пожаре в Специализированном шахтомонтажно-наладочном управлении.