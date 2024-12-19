Большой цех загорелся в Новокузнецке

Спасатели показали кадры тушения промышленного объекта в южной столице Кузбасса и рассказали первые подробности.

Пожар в Новокузнецке, о котором сообщалось ранее, возник в нежилом двухэтажном здании, внутри которого размещались цех по производству мыла, склад и гараж.

– Открытое горение на 800 квадратах ликвидировали 32 специалиста и 10 единиц техники, – сообщает МЧС РФ.

О пострадавших людях ничего не сообщается.

Напомним, очевидцы сообщали о крупном пожаре в Специализированном шахтомонтажно-наладочном управлении.