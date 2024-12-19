Мужчина со снесенным черепом лежал в сгоревшем автомобиле в Рязанской области

В Рязанской области в сгоревшей машине нашли тело мужчины. У него отсутствовала часть черепа.

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Происшествие случилось 17 декабря. Сообщается, что в этот день в сгоревшем автомобиле ВАЗ-2115 было найдено тело 43-летнего жителя Шацка. У него отсутствовала часть черепа.

Известно, что ранее он был судим за кражу и грабеж, в последнее время не работал. После обнаружения трупа правоохранители задержали подозреваемых, которые могли пойти на убийство. Ими оказались 38-летняя женщина из села Карнаухово, а также 44-летний житель села Алешино.

По некоторым данным, злоумышленники могли оставить труп со снесенным черепом в машине, которая впоследствии сгорела. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об убийстве, передает РЕН ТВ.