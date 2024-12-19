Россиянин погиб в Таиланде

Российский турист поехал кататься на гидроцикле на популярном тайском курорте Пхукет, упал с него в воду и не выжил. Об этом пишет местное издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 17 декабря, у пляжа Карон. Турист, имя которого не приводится, обратился за помощью в пляжный магазин и сообщил, что его знакомый, 58-летний россиянин Кирилл, пропал во время катания.

Владелец магазина, 29-летний Джейт, немедленно связался с полицейским участком Карона, и местные власти начали поисковую операцию. В ночь на 18 декабря тайские рыбаки наткнулись на тело россиянина, застрявшее среди камней в воде.

Стражи правопорядка начали расследование, а посольство России уведомили о необходимости связаться с родственниками жертвы.

Ранее на другом популярном курорте Таиланда, Паттайя, туристка из Саудовской Аравии во время катания с мужем на гидроцикле упала в воду, провела там пять часов и была спасена. Ее нашли замерзшую и истощенную в двух километрах от берега.