Студент якобы обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении, когда ему было 14 лет. Он заявил, что его заставляли употреблять алкоголь и наркотики и склоняли к половому акту.

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Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— 17-летний студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении. С его слов, дама сердца пичкала его алкоголем с наркотиками и в этом состоянии склоняла к сексу. На момент начала отношений парню было всего 14, — передает слова собеседника Telegram-канал Mash.

По словам источника, в один из дней студент украл один миллион из квартиры девушки. Тогда пострадавшая якобы обратилась в полицию. В ответ на это несовершеннолетний обвинил подругу в домогательствах, уверяет собеседник. Официального подтверждения этому нет.

Ранее жительница Москвы обвинила сотрудника массажного салона на проспекте Жукова в домогательстве. Она заявила, что массажист прикасался к ее интимным частям тела. Позднее Хорошевский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца — до 2 февраля — массажиста, который подозревается в изнасиловании девушки во время сеанса.