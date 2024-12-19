Суд вынес приговор участнице шоу "Пацанки"

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Диане Спряталась, которая ранее носила фамилию Янголенко. Ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колониии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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Осужденная известна своим участием в шоу "Пацанки", а также тем, что инсценировала собственную смерть в формате перформанса.

Суд признал ее виновной в распространении наркотиков. Сама фигурантка не отрицала свою вину, раскаивалась и всячески помогала следствию.

В феврале 2024 года девушку задержали в апартаментах дома по улице Толубеевской в Петербурге. Правоохранители обнаружили там пакетики с марихуаной и весы. По данным следствия, она планировала сбыть наркотик неопределенному кругу лиц. В качестве меры пресечения ей избрали заключение под стражу.