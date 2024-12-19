Подозреваемого в подрыве генерала Кириллова привезли на место преступления

Ахмада Курбанова, задержанного по подозрению в подрыве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, привезли на место преступления для проведения следственных действий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, следственные действия с Курбановым велись около 10 минут.

Напомним, что утром 17 декабря в Москве возле жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Погиб Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

На следующий день ФСБ заявила о задержании подозреваемого — им оказался гражданин Узбекистана. Украинские спецслужбы пообещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз за проведение теракта. По данным силовиков, задержанный прикрепил мощную самодельную взрывчатку на электросамокат у подъезда дома генерала. За подъездом велось наблюдение с помощью установленной в каршеринговом авто камеры, бомбу привели в действие дистанционно.