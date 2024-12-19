Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения

Генпрокуратура России выявила серьезные нарушения в деятельности министерства просвещения и Рособрнадзора при организации образовательного процесса. Об этом сообщил в Совфеде глава надзорного ведомства Игорь Краснов, передает РИА Новости.

Он отметил, что о результатах проверок было доложено президенту России Владимиру Путину.

По словам Краснова, выявлено в том числе неэффективное использование денежных средств.

«Учебники — это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают… Я внес акты реагирования и обязал министров навести порядок, чтобы наши дети учились по тем пособиям, которые актуальны», — сказал он.

Также Краснов заявил, что в России в 2024 году возбуждены уголовные дела о хищениях при реализации нацпроектов на сумму более 4,5 млрд руб.

До этого комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения представленной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Игоря Краснова для назначения на пост генерального прокурора России рекомендовали палате признать консультации состоявшимися.