Петербурженка скончалась после удара дверью в метро

В Санкт-Петербурге 39-летняя женщина погибла после удара дверью на входе в метро на станции «Пролетарская». Согласно опубликованным кадрам, женщина открыла дверь плечом, затем поскользнулась и ударилась затылком о плитку, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Женщина получила открытую черепно-мозговую травму. 39-летняя пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивалось как тяжелое. Медикам не удалось спасти горожанку.

Накануне сообщалось, что в метро Новосибирска пассажир упал на рельсы перед поездом и погиб. Данных о том, при каких обстоятельствах это произошло, нет. Из-за произошедшего сняли напряжение на контактном рельсе. Кроме того, стало известно, что машинистам пришлось вручную открывать двери вагонов, чтобы помочь людям выйти из поездов, которые находились на станции.